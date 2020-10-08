Hayatını Sivrihisar Saat Kulesi'ne adadı

Sivrihisar Saat Kulesi'nin bakımından tamiratına, kurmasından temizliğine her türlü işiyle tek başına uğraştığı saat kulesinden ayrı kalamayan Hasan Hüseyin Gürkan, 4-5 günde bir saatin 400'er kilo olan ağırlıklarını kurarak, çalışması ve çanının çalmasını sağlıyor.