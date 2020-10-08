08 Ekim 2020 Perşembe 21:02 | Son Güncelleme:
Hayatını Sivrihisar Saat Kulesi'ne adadı
Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Hüseyin Gürkan, 23 yıl önce ustasından sorumluluğunu devraldığı 121 yıllık Sivrihisar Saat Kulesi'nin doğruyu göstermesi için adeta ömrünü adadı.
Sivrihisar Saat Kulesi'nin bakımından tamiratına, kurmasından temizliğine her türlü işiyle tek başına uğraştığı saat kulesinden ayrı kalamayan Hasan Hüseyin Gürkan, 4-5 günde bir saatin 400'er kilo olan ağırlıklarını kurarak, çalışması ve çanının çalmasını sağlıyor.