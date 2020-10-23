Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem saçlarını kazıttı

36 yaşındaki oyuncu, beyazlayan saçlarını 3 numara kestirdi. İpek Erdem fotoğrafının altına "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne “Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin” gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" notunu düştü.