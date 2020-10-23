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  • Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem saçlarını kazıttı
23 Ekim 2020 Cuma 21:30 | Son Güncelleme:

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem saçlarını kazıttı

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem saçlarını kazıttı

Bir döneme damga vuran 'Hayat Bilgisi' dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

36 yaşındaki oyuncu, beyazlayan saçlarını 3 numara kestirdi. İpek Erdem fotoğrafının altına "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne “Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin” gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" notunu düştü.

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