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  3. Hayat bağını polis kurdu

Hayat bağını polis kurdu

Hayat bağını polis kurdu

Sokağa çıkma yasağı sürerken elektrikler kesilince makineye bağlı yaşayan Muhammed'in ailesi panik oldu. 155'i arayıp jeneratöre benzin isteyen babanın imdadına polisler yetişti.

BENZİNİN BİTTİĞİNİ FARK EDİNCE

İstanbul Esenler Menderes Mahallesi’nde önceki gece saat 02.30 sıralarında elektrikler kesildi. 4 yıldır yatağa ve makineye bağımlı olarak Serebral Palsi (beyin felci) tedavisi gören 11 yaşındaki engelli Muhammed Türk'ün ailesi jeneratörlerinin benzininin bittiğini fark edince panik yaşadı.

ELEKTRİK ARIZASI DA GİDERİLDİ

Baba Rıdvan Türk '155 Polis ihbar' hattını arayarak polislerden yardım istedi. Devriye polis ekipleri, en yakın akaryakıt istasyonundan benzin alarak Türk Ailesi’nin kapısına gitti. Duygusal anlar yaşayan Rıdvan Türk “Allah razı olsun polislerden çocuğumun hayatını kurtardılar. Elektrik arızası da hemen giderildi" dedi.


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