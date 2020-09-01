Havalimanı gibi lise

90 KİŞİLİK KONTENJAN DOLDU



Antalya'da 4 yıl önce Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından aynı yıl Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının getirilmesiyle adından söz edilen okulda açılan 90 kişilik kontenjan tamamen doldu.

İÇİNDE MÜZE VE SİNEMASI VAR



Okulun bahçesine konulan uçak; müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken, uçağın kokpitinde öğrenciler pratik eğitim almaya başladı. Okulun Kurucu Müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ve Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme bu sayede okula kazandırılırken, okulun koridorları da havalimanı pisti gibi yeniden düzenlendi.

30 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde görev aldıktan sonra kale (uçuş ömrünü tamamlamış) ayrılan 52 yaşındaki F4 E Phantom tipi savaş uçağı, parçalara ayırılıp 3 TIR'la Antalya'ya getirildi. Geçen temmuz ayında okul bahçesine yerleştirilen savaş uçağı 7 günde ayağa kaldırılırken, bahçeye bir de helikopter pisti hazırlatıldı.

Bu yıl 394 öğrencisi bulunan okulda, 68 kız öğrenci de uçak motorları başında eğitim alarak hayallerine adım atıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor.