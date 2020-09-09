Havale geçiren çocuğu sarsmayın

Ateşli havaleyi ‘küçük çocuklarda ateşle birlikte tetiklenen nöbetler’ olarak tanımlayan İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Ece Gültekin, havale geçiren bebek veya çocuklarda yüksek ateşle birlikte kollarda ve bacaklarda kasılmalar meydana geldiğini söyledi. Ateşli havalenin en sık 2 yaş civarında görüldüğünün altını çizen Dr. Ece Gültekin, çocuk havale geçirirken paniğe kapılmadan çocuğun güvende tutulması gerektiğini söyleyerek şunları anlattı: “Çocuğun istemsiz hareketler sırasında zarar görmemesi için o anda etrafında kesici, delici, sert cisimler varsa uzaklaştırılmalıdır. O esnada çocuğu sarsarak, nöbet sırasındaki hareketlerine engel olarak nöbeti sonlandırmaya çalışmak, dişlerini sıktığında parmak ya da kaşık gibi sert cisimleri ağzına sokmak doğru değildir. Çocuğu yana doğru yatırarak solunum yolunun açıklığını sağlamak en doğru girişim olacaktır. Böyle bir durumda ehil olmayan kişilerce yapılan ilk müdahale, çocuğa yarardan çok zarar da verebilir.”