Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8174
  • 7,4249
  • 380.428
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Havada yüzüyor
23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:40 | Son Güncelleme:

Havada yüzüyor

Havada yüzüyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan Devlet Mercimekoğlu, yüzmede şampiyonlukları bulunan 12 yaşındaki oğlu Hasan Zülkarneyn'e balkona kurduğu düzenek sayesinde havada antrenman yapma fırsatı oluşturdu.

Halat, lastik ve kumaştan oluşan ve balkonun asma demirlerine bağlanan düzeneğe uzanan Hasan, yüzmenin bütün stillerinde antrenman yapabiliyor. Oğlundan yeni şampiyonluklar bekleyen baba, “Su yok havada yüzüyoruz. Bu düzeneği iyi ki yapmışım. Bütün stilleri yapabiliyor" dedi.


81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
İki ülke arasında çıkan krizde flaş gelişme... ABD resmen çekildi!
Reklam
Başkan Erdoğan'dan Haliç vurgulu paylaşım
Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı
Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarından ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi

1 gramı servet değerinde olan maddeler