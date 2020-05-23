Havada yüzüyor

Halat, lastik ve kumaştan oluşan ve balkonun asma demirlerine bağlanan düzeneğe uzanan Hasan, yüzmenin bütün stillerinde antrenman yapabiliyor. Oğlundan yeni şampiyonluklar bekleyen baba, “Su yok havada yüzüyoruz. Bu düzeneği iyi ki yapmışım. Bütün stilleri yapabiliyor" dedi.