23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:40 | Son Güncelleme:
Havada yüzüyor
Kahramanmaraş'ta yaşayan Devlet Mercimekoğlu, yüzmede şampiyonlukları bulunan 12 yaşındaki oğlu Hasan Zülkarneyn'e balkona kurduğu düzenek sayesinde havada antrenman yapma fırsatı oluşturdu.
Halat, lastik ve kumaştan oluşan ve balkonun asma demirlerine bağlanan düzeneğe uzanan Hasan, yüzmenin bütün stillerinde antrenman yapabiliyor. Oğlundan yeni şampiyonluklar bekleyen baba, “Su yok havada yüzüyoruz. Bu düzeneği iyi ki yapmışım. Bütün stilleri yapabiliyor" dedi.