Hastalıkları önlemek için ağız sağlığına dikkat

Ayrıca bakterilerin de kolayca üreyebildiği ve vücuda geçiş yapabildiği ağız için ise bazı bakım kurallarına uymak gerekiyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, hastalıklardan korunmak için ağız sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

1. Kirli ellerin ağızla herhangi bir şekilde temas etmemesine özen gösterilmeli,

2. Eller sık sık yıkanmalı, gerekli durumlarda temizlik jelleri kullanılmalı,

3. Diş sağlığı ve ağız bakımında hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmeli, dişler günde en az 2 kere fırçalanmalı,

4. Diş iplerinin yardımıyla bakterilerin biriktiği diş boşlukları temizlenmeli,

5. Diş fırçalamanın yanında antiseptik gargaralardan yararlanılmalı,

6. Acil diş hastalıklarından birine sahip olanlar maske takarak diş hekimlerine tedaviye gitmelidir.