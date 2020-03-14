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Hastalıklara kalkan kestane balı

Hastalıklara kalkan kestane balı

Yapılan araştırmalarda, kestane balı ve tarçın karışımının birçok hastalığa iyi geldiği de tespit edildi.

Kestane balı her türlü hastalıkta herhangi bir yan etkiye sebep olmaksızın kullanılabilmektedir. Her gün kullanılan kestane balı ve tarçın bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve vücudu bakteri ve virüs saldırılarına karşı korur. Araştırmacılara göre kestane balı birçok vitamin ve büyük miktarda demir içermektedir. Kestane balının düzenli kullanılması akyuvarlar içerisindeki bakteriler ve virüslerle savaşan korpuskülleri de kuvvetlendirir.


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