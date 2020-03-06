Hastalık unutturan enginar yaprağı çayı

Özellikle karaciğer ve safra kesesi için çok faydalı olmasıyla bilinen enginar bitkisi, çiçeklerinin içindeki etli kısımları ile sofralarımızı süslüyor. Mart ayında başlayan enginar mevsimi, yazın sona eriyor ancak bu muhteşem bitkinin şifalı etkilerinden faydalanmak için enginar mevsimini beklemenize gerek yok.

YAPRAKLAR NASIL KURUTULUR?

Ayıklanan enginar yaprakları, kuru ve temiz bir yere serilerek gölgede kurutulmalıdır. Yaprakların iyice kuruduğundan emin olduktan sonra bir torbaya veya kavanoza alarak saklayabilirsiniz. Enginar yaprağı, birçok aktarda da hazır kurutulmuş halde satılmaktadır.

15 DAKİKADA HAZIRLANIYOR

Enginarın çiçeklerini oluşturan kabuksu yapraklar, kurutularak tüketilebiliyor. İyi bir enginar çayı demlemek için 1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş enginar yaprağı, bir su bardağı kaynamış suyun içerisine ilave edilir ve 5 dakika daha kaynatılır. Ağzı kapalı şekilde 10-15 dakika kadar demlendikten sonra içilir. Uzmanlar faydalarını şu şekilde sıralıyor:

FAYDALARI



• Vitamin ve mineral kaynağıdır. A, C, E, D, B6 ve B12 gibi vitaminleri içerir. Bunun yanında demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, çinko, manganez ve fosfor gibi mineral maddeler bulundurur.

• Kolesterolü dengeler. Çözünür antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallerin ve çevresel toksinlerin hasarından korur. Böylece kandaki kolesterol oranı dengelenir.

• İçeriğindeki cynarin gibi antioksidan maddeler sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Hasar gören karaciğer hücrelerini onarır.

• Beyin sağlığı için faydalıdır. Fosfor minerali bulundurur, bu sayede beyin sağlığını olumlu etkiler. Alzheimer 'ı önler.

• Tansiyonu dengeler. İyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum vücuttaki kan basıncını düşürür. Kan basıncına etki etmesi sonucunda yüksek tansiyonu düşürür.

• Kan basıncını düzenler, kolesterolü dengeler. Bunun sonucunda kalbi korur. Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.

• Magnezyum, manganez ve fosfor gibi mineral maddeler içerir. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu, sağlığını korur. Ayrıca kemik erimesine karşı koruma sağlar.

• Sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsak hareketlerini düzenler.