Hastalık düşmanı altın süt

Görüntüsü altına benzediği için ‘altın süt’ denilen sağlıklı karışım temelde süt ve zerdaçalın buluşmasından elde ediliyor. Yararlı maddelerin ortaya çıkması için karabiber, zeytinyağı, hindistancevizi gibi sağlıklı yağlar ilave edilir. Tatlandırmak için ise karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınır. Ortaya çıkan bu içecek binbir derde deva olarak biliniyor. Beslenme uzmanları “Zerdeçal içeriğinde kurkumin olarak bilinen bir madde barındıyor. Kurkumin aslında bir pigment ve zerdeçala rengini veriyor. Bu pigmentin içerisindeki kimyasal bileşenler DNA hasarını azaltmaktan tutun da, eklem rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Etken hale gelebilmesi için de karabiber ve zeytinyağı gibi bir yağa ihtiyaç duyuyor” diyor.

HÜCRE YENİLENMESİ SAĞLAR



Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı olur. Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesini sağlar. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek olur. Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor.

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLER



Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratıyor. Bu sayede zayıflamaya ve kilo kontrolüne destek veriyor. Öksürük, nezle gibi şikayetlerin kesilmesine yardımcı oluyor. Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne destek oluyor. Antienflamatuvar özelliği sahip. Bu nedenle vücudunuzdaki ağrıları en aza indirir. Doğal ağrı kesici görevi görüyor. İçerisindeki ağrı kesici, hücre yenileyici bileşenler sayesinde de kanser tedavisinde önemli rol oynuyor.

BALLA TATLANDIRIN

Derin bir cezvenin ya da sos tenceresinin içerisine sütü dökün. 1 su bardağı süte 1,5 çay kaşığı kadar toz zerdeçal ilave edin. İçine zerdaçalı ilave ettikten sonra karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kök zerdeçal ekleyecekseniz çok minik bir parçayı rendeleyerek ilave edin. Pişirdikten sonra da süzün. Kaynama noktasına geldikten sonra ocağın üzerinde karıştırarak 5 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içerisine tarçın, karabiber, karanfil ilave edin. Balla tatlandırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.