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22 Eylül 2020 Salı 20:51 | Son Güncelleme:

Hasta köpek 112'ye sığındı

Hasta köpek 112'ye sığındı

Samsun'un Terme İlçesi'nde önceki gece, 112 Acil Servis İstasyonu'nda nöbette olan sağlık çalışanları, kapıda ağlayan bir sokak hayvanı olduğunu fark etti.

Sağlık çalışanı Şükrü Özyurt, Emrah Cengiz, Nazlı Korkmaz ve Osman Çalışkan, nabzı düşük olan ve titreyerek acı çeken hasta köpeğe serum ve ilaç vermek için hayvana damar yolu açtılar. Tüm müdahalelerin veterinerle birlikte yapıldığı sokak hayvanı tekrar hayata tutundu. Osman Çalışkan, “Hasta bir köpeğin hiç bilmeden sağlık kuruluşuna sığınmış olması bizleri duygulandırdı” dedi.

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