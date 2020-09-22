Hasta köpek 112'ye sığındı

Sağlık çalışanı Şükrü Özyurt, Emrah Cengiz, Nazlı Korkmaz ve Osman Çalışkan, nabzı düşük olan ve titreyerek acı çeken hasta köpeğe serum ve ilaç vermek için hayvana damar yolu açtılar. Tüm müdahalelerin veterinerle birlikte yapıldığı sokak hayvanı tekrar hayata tutundu. Osman Çalışkan, “Hasta bir köpeğin hiç bilmeden sağlık kuruluşuna sığınmış olması bizleri duygulandırdı” dedi.