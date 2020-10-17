17 Ekim 2020 Cumartesi 20:45 | Son Güncelleme:
Hassas burunlar kayıp arayacak
Köpek Eğitmenleri Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokağa terk edilen veya sokaktan sahiplenilen köpekler, koku takibi eğitimiyle hem yeteneklerini keşfediyor hem de kayıp canlıları bulmak için insanlara yardımcı oluyor.
Sokaktan sahiplenilen "Kahve" ile sokakta ölmek üzereyken bulunan "Bal" da eğitim alarak yeniden hayata tutundu ve insanlar için arama kurtarmada çalışmaya başladı. Köpek Eğitmenleri Derneği Başkanı Göktan Eker "Sokağa ya da barınaklara terk edilmiş köpekleri yetenekleri ölçüsünde ayrıştırıp özellikle insan hayatını kurtarma aşamasında eğitimlerini sağlayıp projede değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.