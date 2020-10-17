Hassas burunlar kayıp arayacak

Sokaktan sahiplenilen "Kahve" ile sokakta ölmek üzereyken bulunan "Bal" da eğitim alarak yeniden hayata tutundu ve insanlar için arama kurtarmada çalışmaya başladı. Köpek Eğitmenleri Derneği Başkanı Göktan Eker "Sokağa ya da barınaklara terk edilmiş köpekleri yetenekleri ölçüsünde ayrıştırıp özellikle insan hayatını kurtarma aşamasında eğitimlerini sağlayıp projede değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.