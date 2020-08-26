Hashimoto hastalığı kilo vermeye engel

Kişiden kişiye farklı belirtiler gösteren Hashimoto Hastalığı hakkında Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Özakay, "Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabı veya tıptaki adıyla ‘’Hashimoto tiroiditi’, vücudumuzu mikroplardan korumak için çalışan bağışıklık sisteminin, tiroit hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır.

KADINLARDA DAHA FAZLA



Tiroit bezi yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabıdır. Hashimoto hastalığının temel nedeni bağışıklık sisteminin yanlış bir algılama ile kendi dokularını yabancı olarak tanımlaması ve o dokulara (tiroit) karşı saldırı yapmaya çalışmasıdır. Hedef alınan organ tiroit olduğunda en sık karşımıza çıkan “Hashimoto tiroidi” olmaktadır. Başlangıçta tiroit hormon fazlalığı daha sonra tahrip olan dokuların giderek artması ile tiroit hormon yetmezliği oluşur. Hashimoto, özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir" dedi.

YORGUNLUK HİSSİ YAPAR



Hashimoto tipi tiroit iltihabını yok edecek bir tedavi yöntemi veya hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yolu yoktur. Tedavi sadece tiroit hormon fazlalığı ya da tiroit hormon azlığını önlemek için yapılır. Hastalığın ilk başlarında hipertiroidi ya da halk arasında tiroit zehirlenmesi diye bilinen tiroit bezi büyümesi oluşur. Hastada kilo kaybı, kalp çarpıntısı, ishal, sık idrara çıkma, uykusuzluk, huzursuzluk ve titremeye neden olan hipertiroidi krizleri başladığında bu şikayetleri gidermek için ilaç tedavisi uygulanır. İlerlemiş hashimoto hastasında tiroit hormonu yetmezliği başlar ve şişmanlama, uykuya meyilli olma, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, üşüme gibi şikayetler; gidermek için ilaç tedavisi verilir. Bu ilaç tedavisinde dışarıdan tiroit hormonu takviyesi yapılır.