Hasattan tarihe yolculuk

14 KİŞİLİK EKİBE KATILDILAR

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. MS. 2'nci ve 3'üncü yüzyılların önemli limanlarından Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması planlanıyor. Kazı alanında 14 kişilik ekip çalışmalarını sürdürürken, civarda yaşayan tarım işçisi 4 çocuk annesi Döndü Öz ve kızı Ayşe Öz, tarihin gün yüzüne çıkması için çalışmalara yardım ediyor.

HIZ DEĞİL DİKKAT ÖNEMLİ

Ekibe katılan anne-kız, akşamları da kazı alanının hemen yanında bulunan evlerinden sık sık alanı gözetleyerek defineci tehlikesine karşı göz kulak oluyor. "Yıllarca tarım alanında çalıştığım için elim bu işlere yatkın" diyen 48 yaşındaki Döndü Öz, "Görevlilere kazı alanında çalışmak için başvurduk, onlar da kabul etti. Tarladaki işlerin aksine, en büyük güç hızlı çalışmaya değil dikkate harcanıyor. Ortaya ne çıkacak diye merakla bekliyoruz. Umarım bundan sonraki kazılarda da görev alırız" dedi.