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21 Ağustos 2020 Cuma 20:57 | Son Güncelleme:

Hasan Can Kaya yeni gösterileriyle güldürecek

Hasan Can Kaya yeni gösterileriyle güldürecek

Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya, ‘ Stand Up Party' adlı yeni gösterisiyle turneye çıkıyor.

Gergedan Yapım ev sahipliğinde gerçekleşecek olan gösterilerde Kaya, 16 Eylül İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, 20 Eylül İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Eylül İstanbul Vadi İstanbul, 2 Ekim Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu, 3 Ekim Adana PGM Sahne ve 14 Ekim’de İstanbul Vadi İstanbul’da izleyenleri güldürecek. 

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