Harry Potter'ın heykeli dikilecek

Harry Potter'ın heykeli için başkent Londra’daki Leicester Meydanı seçildi. Andrzej Szymczyk imzası taşıyan heykel, Kasım 2001'de filmin galasının yapıldığı yerin yakınında görücüye çıkarılacak. Daniel Radcliffe’i model alan bronz heykel, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Quidditch sahasında Nimbus 2000 süpürgesiyle uçma anını tasvir ediyor.