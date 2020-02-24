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  3. Harika Avcı'nın sahte fotoğraf paylaşımı... ‘Biricik'mişim gibi çek!

Harika Avcı'nın sahte fotoğraf paylaşımı... ‘Biricik'mişim gibi çek!

Harika Avcı'nın sahte fotoğraf paylaşımı... ‘Biricik'mişim gibi çek!

Şarkıcı Harika Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yüzünün görünmediği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Avcı, başka birinin pozunu paylaştı. 

Bu fotoğraftaki kişinin şarkıcı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Avcı, Suden'in 2019'da paylaştığı spor pozunu kendisiymiş gibi yayımladı. Ünlü isim, sahte fotoğraf paylaşımı ortaya çıkınca paylaşımını kaldırdı.


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