Harika Avcı'nın sahte fotoğraf paylaşımı... ‘Biricik'mişim gibi çek!

Yüzünün görünmediği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Avcı, başka birinin pozunu paylaştı.

Bu fotoğraftaki kişinin şarkıcı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Avcı, Suden'in 2019'da paylaştığı spor pozunu kendisiymiş gibi yayımladı. Ünlü isim, sahte fotoğraf paylaşımı ortaya çıkınca paylaşımını kaldırdı.