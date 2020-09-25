Hareketsizlik ve sigara kullanımı bel fıtığı yapıyor

Obezite, hareketsizlik, sigara kullanımı, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ve meslekle ilgili faktörler, bel fıtığı için risk faktörleri olarak kabul ediliyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Uzm. Dr. Salih Aydın, “Bel fıtığı için risk faktörleri arasında da özellikle obezite, hareketsizlik, sigara kullanımı, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ve meslekle ilgili durumlar yer alıyor. Bel fıtığı çok sık görülen bir hastalıktır ancak biz hastaların hepsini ameliyat etmiyoruz, cerrahi operasyon uyguladığımız hastaların oranı yaklaşık yüzde 2-2.5 civarında. Bel fıtığında hekimin muayenesi ve yapılacak nöroradyolojik incelemelerin yani MR tetkiklerinin önemi büyük” dedi.