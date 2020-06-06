Hareketsizlik kolorektal kanseri tetikliyor

Bu duruma zararlı alışkanlıklar da eklenince çeşitli hastalıkların ortaya çıkması da kaçınılmaz oldu. Bu hastalıkların başında gelen kolorektal (kalın bağırsak) kanseri özellikle 50 yaşın üzerinde görülse de genç yaştaki kişileri de etkileyebiliyor. Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. A. Bekir Öztürk, “Kolorektal kanseri belirti vermeden, üstelik yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Özellikle de 50 yaş ve üzerindekileri tehdit eder. Erken teşhis edilen kolon kanserinde başarı oranı yüzde 95'tir. Önemli olan erken teşhistir” dedi. Doç. Dr. A. Bekir Öztürk, hastalıktan korunmak için egzersiz yapmayı önererek “Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan bireylerde, kalın bağırsak kanseri dahil birçok kanserin gelişme riskinin azaldığını göstermiştir. Haftada 5 gün, 30-60 dakika arasında orta seviyede veya günlük 150 kalori harcanmasın sağlayan egzersizler yapılmalıdır” diye konuştu.