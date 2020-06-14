Hareketsiz yaşam tromboza yol açıyor

Bu durum birçok sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle de az hareket etmeye bağlı olarak kan ve damar hastalıklarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu hastalıkların başında gelen tromboz, her yıl ülkemizde 30 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Avrasya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, “Trombozu önlemenin en etkili yolu, yaşam tarzını değiştirmektir. Bu noktada risk faktörlerini hayatınızdan çıkarabilir özellikle de sigara tüketimini kesebilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise hareketsiz yaşam tarzından kurtulmaktır. Çünkü tromboz için uzun süre hareketsiz kalmak, uzun yolculuklar boyunca hareket edememek, uzun süre masa başında çalışmak ve spor yapmadan geçirilen bir hayat tromboz riskini her geçen gün artırır” dedi.