Hareketsiz kalmak toplardamar hastalıklarını tetikler

Uzmanlar, basit egzersizler yapmanın ve belirli aralıklarla oturulan yerden kalkıp hareket etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “COVID-19 ile mücadele sürecinde hastanelerde ağırlıklı olarak COVID-19’lu hastalar bulunsa da diğer hastaların muayene ve tedavilerine de gerektiği durumlarda devam ediliyor. Toplardamar hastalıklarının pek çoğu bu dönemde bekletilebilir hastalıklar sınıfında yer almakta. Ameliyat veya girişimsel yöntemlerle varis tedavisi planlanan ve bekleyen hastaların bu sürecin geçmesini beklemeleri en mantıklı olanı. Ancak derin ven trombozu geçiren hastaların bir kısmında, mecbur kalındığı takdirde hastaneye yatış yapılarak çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanılması gerekebilir" diyor.