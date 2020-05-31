Hareketsiz günlerde lifli beslenin

Gıda Mühendisi Ece Duru, bu dönemde doğru beslenme kurallarına uymak adına, yüksek lif oranlı besinler tüketilmesinin önemine işaret etti. Bulgurun yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi sayesinde sindirim sorunlarını önlediğini belirten Duru, “Öğünlerinizde mutlaka bulgura da yer verin. Sağlıklı beslenmek için haftada en az birkaç kez bulgur tüketin. Özellikle de başbaşı bulguru bir lif cevheri. Lif ağırlıklı beslenmek sizi diyabetten, obeziteden, kabızlıktan ve daha birçok hastalıktan korur. Kolesterol içermeyen bulgur, yüksek posa içeriğiyle doygunluk verip, sindirimi kolaylaştırıyor, kan şekerini yavaş yükseltip hızla düşmesini engelliyor. Lif, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlıktan, tokluk hissi vererek, şişmanlıktan, kan yağlarının daha düzenli olmasını sağlayarak, kalp-damar hastalıklarından, bağırsakların normal çalışmasını sağlayarak; kanser dahil bir çok bağırsak hastalığından korunmada, kan şekerinin daha yavaş emilmesini sağlayarak, diyabetin daha iyi kontrol edilmesinde yardımcı oluyor” dedi.