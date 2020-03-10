Hande Yener yeni albümünü evinde kaydetti

‘Carpe Diem‘ isimli yeni albümünün hazırlıklarını tamamlayan Hande Yener, stüdyoyu evine taşıdığını söyledi. Sanat hayatının 20. yılını kutlayan popçu “Yeni albümün oluşumu evimde merdivenlerin altında kurduğumuz stüdyoda gerçekleşti. Yeni bir melodi, söz bulduğumuz anda soluğu hemen mikrofon başında alıyorum. O heyecanı kaybetmeden kayıtları evde yapıyoruz” dedi. Albümün bu ev ortamında çıkmasından son derece mutlu olduğunu söyleyen Yener, albümün önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacağını söyledi. Yeni albümün çıkış tarihini açıklamak istemeyen popçu, “Kendimi yapabildiğimin en iyisini yapmak için her zaman sorumlu hissediyorum. Dinleyicime, hayranlarıma, belki de beni hiç bilmeyen birilerine, eşsiz bir heyecan vermek, o enerjinin büyük kitlelere yayıldığını görmek, benim için dünyanın en büyük hazzı olabilir. Bu enerjiyi üretmek ve paylaşmak benim misyonum” dedi.