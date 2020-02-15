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  3. Hande Yener: Tek taşın anlamı artık yok

Hande Yener: Tek taşın anlamı artık yok

Hande Yener: Tek taşın anlamı artık yok

Hande Yener, Harbiye’de sahne aldı.

Müzisyen Misha ile bir süredir birlikte olan Yener, 14 Şubat hediyesinin sorulması üzerine manidar bir yanıt verdi. Yener, “Birbirimizi hatırlayacağımız güzel bir hediye aldı. Tek taşın bir değeri de özelliği de kalmadı. Ama birbirimize her zaman hediye alıyoruz. Benim albümümü yapıyor bundan daha iyi nasıl bir hediye olabilir” dedi.

Hande Yener’i dinlemeye gelenler arasında yaz ayında dünyaevine giren Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan da vardı. 


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