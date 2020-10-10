Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç'a mesaj yağmuru!

Hande Erçel ile olan iki yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Murat Dalkılıç, kızların yeni gözdesi oldu.

Berfu Yenenler’in Youtube programına konuk olan olan Dalkılıç, bekar olduktan sonra Instagram hesabına çok sayıda mesajlar geldiğini ifade etti. Hakkında yazılan birliktelik iddiaları için hayatında kimsenin olmadığını belirten Murat Dalkılıç, mutlu olduğunu söyledi.

Popçu, ‘’Uzun zamandır hissetmediğim birşey. Motivasyonumu işten yana harcıyorum. Mutluyum’’ diye konuştu. Kadın hayranlarından çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Murat Dalkılıç, ifşa olaylarına karşı temkinli olduğunu söyledi.

Tanımadığı kişilere yanıt vermediğini söyleyen genç yorumcu, ‘’Bekar olunca DM’ler çok fazla gelmeye başladı. Tanımadığım için hiçbirine cevap vermiyorum. Tanıdığım olsa cevap veririm tabii’’ ifadelerini kullandı.

