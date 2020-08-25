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  3. Hande Erçel'den Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile beraberlik yaşadığı iddialarına yanıt! 'Sadece işimizi yapıyoruz'
25 Ağustos 2020 Salı 20:31 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'den Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile beraberlik yaşadığı iddialarına yanıt! 'Sadece işimizi yapıyoruz'

Hande Erçel'den Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile beraberlik yaşadığı iddialarına yanıt! 'Sadece işimizi yapıyoruz'

Hande Erçel'in ‘Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile beraberlik yaşadığı konuşuluyordu. Hande, bu iddialara açıklık getirdi.

‘Sen Çal Kapımı' adlı dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile beraberlik yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, yazılanlara açıklık getirdi. İlk kez iddiaları yanıtlayan Erçel, “Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz” dedi.

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