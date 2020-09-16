16 Eylül 2020 Çarşamba 20:08 | Son Güncelleme:
Hande Erçel rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu!
'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile haklarında sık sık birlikte oldukları yönünde haberler çıkan Hande Erçel, bu iddialara son noktayı koydu.
Etiler'de bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu Hande Erçel, "Kerem ile bizi hayranlarımız yakıştırıyorlar. Ama biz sadece işimizi yapıyoruz. 24 saat çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.