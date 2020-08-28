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  3. Hande Erçel ile yakın zamanda ilişkisi biten Murat Dalkılıç'tan çok konuşulacak açıklama! 'Asla müzik yapmazdım'
28 Ağustos 2020 Cuma 22:13 | Son Güncelleme:

Hande Erçel ile yakın zamanda ilişkisi biten Murat Dalkılıç'tan çok konuşulacak açıklama! 'Asla müzik yapmazdım'

Hande Erçel ile yakın zamanda ilişkisi biten Murat Dalkılıç'tan çok konuşulacak açıklama! 'Asla müzik yapmazdım'

Müzik yapmanın meslek olarak zor olduğunu söyleyen Murat Dalkılıç, “Bu tecrübeyle dünyaya yeniden gelsem müzik yapmazdım” dedi.

Popçu Murat Dalkılıç, “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programına katıldı. Ünlü olmadan önce uzun dönem radyoculuk yaptığını belirten Dalkılıç, “Annem beni ilkokuldan beri çalıştırır. Babam turizmci, yaz aylarında onun yanında çalışırdım. Fırında bile çalıştım. Ünlü olmadan önce yerel bir televizyonda, ayrıca radyoda da çalıştım” dedi.

 “Müzik benim hayatımda hep bir numara olacak ama meslek olarak yapmak kolay değil” diyen Murat Dalkılıç, bir daha dünyaya gelsen ne iş yapardın sorusuna “Sen müzik yapmak istiyorsun ama müzik dışında uğraştığın çok fazla angarya var ve bunlar seni yıpratıyor. Bu tecrübeyi edindikten sonra dünyaya yeniden gelseydim bu işi yaparım demezdim. Sadece müzik olacaksa hayatımda ve bunun dışındaki şeylerle uğraşmayacaksam yine müzik yapmak isterim” şeklinde yanıtladı. Sinema projelerini yanlış değerlendirdiğini düşünen Dalkılıç, Snoop Dog ile yakaladığı fırsatı da reddettiği için pişman olduğunu açıkladı.

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