Hande Ataizi'nin o geceyle ilgili detayları gün yüzüne çıktı: Kişi başı bin 700 lira!

‘Çok büyük bir düğün olmayacak. Keramat gelinlikte veya düğünde değil’ diyen Hande Ataizi’nin o geceyle ilgili detayları gün yüzüne çıktı. Önce sade bir nikah kıyılacak ardından denize nazır bir mekânda yemekli davet verilecek. Kişi başı 250 euro (bin 700 TL) gibi bir rakam ödenecek. Çift, balayına ise yine aynı ülkede devam edecek.