Hamilelikte göz sorunları artabilir

Görmenin çoğu durumda doğumdan sonra normal durumuna geri döndüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Çoğu sebep değişken hormonal duruma bağlıdır. Fakat buna karar vermeden önce sebebini belirlemek oldukça önemli. Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon veya gebelik diyabeti de geçici veya ilerleyici göz hasarına neden olabilir” dedi. Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bulanık görüşün yanı sıra ışık hassasiyeti, gözlerde yanma batma gibi hayat konforunu etkileyecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda sorun tespit edilip, hem hayat konforunun artırılması hem de olası zararlı durumların önlenmesi için hızlıca tedaviye başlanmalı” şeklinde konuştu.

