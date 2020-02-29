Hamileliğin en zor misafiri; mide bulantısı

Her ne kadar can sıkıcı olarak görülse de mide bulantısı da hamilelik esnasında vücutta yaşanan değişimlerin bir sonucudur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan, “Gebelik özellikle de ilk zamanlarında yüzde 80 oranında yaşanan bu durum, hamilelik hormonu olan HCG’nin yoğunluğunun kanda artış göstermesi sebebiyle yaşanıyor. Hormonun yoğunluğu, sekizinci ve onuncu hafta arasında arttığı için, bulantılar da en çok bu süreçte ortaya çıkıyor. Yaşanan mide bulantısı, anne karnındaki bebeği zararlı gıdalardan uzak tutarak sağlığını koruyor” dedi.

