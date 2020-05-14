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  3. Hamileler balık yerken iki kez düşünmeli

Hamileler balık yerken iki kez düşünmeli

Hamileler balık yerken iki kez düşünmeli

Sağlıklı bir besin ve protein kaynağı olan balığı herkesin tüketmesi önerilirken, hamilelerde bu durum farklı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, “Deniz ürünleri hamile kadınların beslenmesinde önemlidir ancak cıva içeren balıklar tercih edilmemelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, "Risk almadan balık yenmek isteniyorsa da yüzey balıkları tercih edilmelidir. Hamsi, istavrit, palamut ve uskumru gibi balıklar bu kategoriye girer. Tazeliğine dikkat edildiği müddetçe çok rahat tüketilebilir. Her balıkta bir miktar cıva maddesi bulunabilir. Ancak hepsi insanlarda zararlı etki yaratmaz" diye belirtiyor.


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