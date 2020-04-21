Ham bal stresi önlüyor

Uzmanlar, “Yapılan araştırmalar bir kez daha ham balın faydasını gözler önüne seriyor. Ham bal, içerdiği C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, klorür, fosfat, potasyum, magnezyum maddeleriyle vücudun besin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan ham bal çayla birlikte kullanılmalıdır. Balla vücuda yapılan masajın gözenekleri açtığı, deri altında kan dolaşımını hızlandırdığı ve stresi azalttığı da biliniyor" diyor.