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  3. Ham bal stresi önlüyor

Ham bal stresi önlüyor

Ham bal stresi önlüyor

Romanya Arıcılık Enstitüsü Direktörü Dr. Mateescu'nun yaptığı araştırmalara göre, besin değeri bakımından zengin olan ham balın, vücudu strese ve dış etkenlere karşı koruduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, “Yapılan araştırmalar bir kez daha ham balın faydasını gözler önüne seriyor. Ham bal, içerdiği C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, klorür, fosfat, potasyum, magnezyum maddeleriyle vücudun besin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan ham bal çayla birlikte kullanılmalıdır. Balla vücuda yapılan masajın gözenekleri açtığı, deri altında kan dolaşımını hızlandırdığı ve stresi azalttığı da biliniyor" diyor.


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