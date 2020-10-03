Hakan Muhafız'ın Rüya'sı Burçin Terzioğlu: Salgın olsa da çalışmaya hazırım

En son ‘Hakan Muhafız’ dizisinde rol alan oyuncu Burçin Terzioğlu, Kuruçeşme’de arkadaşlarıyla bir kafede sohbet ederken görüntülendi. Yaz tatilini değerlendiren Terzioğlu, “Bu yaz tatil gibi geçmedi. Pandemiden ötürü kalabalık mekanlara gitmedim. İki kere testli arkadaşlarımla bir ev tatili yaptım. Yazı bu şekilde atlattık” dedi.

SET HERKES İÇİN ZOR



Bu süreçte sette çalışmanın zor olduğunu ifade eden Terzioğlu, “Sette olan insanlar için çok zor. Her gün test yapılması, birilerinin pozitif çıkması. Bu dönemde çalışmanın stresi var. Ama set olursa ben de çalışacağım” dedi. Terzioğlu, yakın arkadaşı Sinem Kobal’ın hamileliğiyle ilgili olarak “Teyze olmaya hazırım” dedi. Bir süredir spor eğitmeni Umut Duygu ile beraber olan Terzioğlu, evlilik soruları karşısında “Şu anda her şey yolunda. Güzel gidiyor. Öyle bir düşüncemiz yok” yanıtını verdi.