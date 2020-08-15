Haftalık burç yorumları... Yay değişimde Terazi hayallerine kavuşacak!

Hayatınızla ilgili etkin karar alabileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. 17 Ağustos günü Merkür ile Mars arasında olumlu etkileşim gerçekleşecek. Hayatınızı değiştirecek cesur kararlar alabilirsiniz. Seyahate çıkmak veya yeni bir eğitime başlamak için girişimde bulunabilirsiniz. Ticaret, turizm, iletişim, ulaşım, medya ve eğitim sektörü ile alanlarda çalışanlar için olumlu gelişmeler ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

SÜRPRİZ TEKLİF



18 Ağustos günü Merkür ile Ay düğümleri arasında olumlu etkileşim olacak. Önemli karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan kişiler ve gelişmeler sayesinde sizi hedeflerinize yaklaştıracak gelişmeler gündeme gelebilir. 18 Ağustos günü aynı zamanda Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim olacak. İkili ve sosyal ilişkilerde olumlu sürprizler gündeme gelebilir. Yeni bir aşk ilişkisinin veya yeni bir dostluğun temelleri atılabilir. Yaratıcılığınız oldukça yüksek olacak. Sıra dışı projeler ortaya koyabilirsiniz. Sevgiliniz sürpriz bir teklif ile karşınıza gelebilir.

TAKINTIYI BIRAKIN



19 Ağustos günü Aslan burcunda Yeniay gerçekleşecek. Bir ay boyunca hayatınızda iradenizi ve yaratıcılığınızı daha fazla ortaya koyacaksınız. Hayattan daha fazla keyif alacaksınız. Artık hayatın dümenine geçme zamanınız geldi. Dünyada liderlerin aldıkları kararlar ve idare etme tarzları ile ilgili gelişmeler gündemde önemli yer tutabilir. 20 Ağustos günü Merkür Başak burcuna geçecek. Takip eden haftalarda dünyada sağlık sektörü ile ilgili gelişmeler ve kararlar önem kazanacak. Bireysel açıdan, takıntı ve negatif düşünceden uzak durmakta fayda var. Aşırı detaycı olan kişiler büyük resmi görmekte zorlanabilirler.

İYİ DEĞERLENDİRİN



Olumlu açıdan; karar alma süreçlerinizde daha gerçekçi ve analitik olmanız mümkün olacak. Hayatınızdaki sorunlara daha pratik ve etkin çözümler üretebileceksiniz. Olumlu etkileşimlerin olduğu bu haftayı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Çünkü takip eden aylarda zorlayıcı etkiler de mevcut.

KOÇ

Günlük rutin işlerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Çalışma ortamınızda yenileme yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşiniz için yeni bir eleman alabilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz. Diyete başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Askı hayatınızla ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni hobiler edinerek yaratıcılığınızı ortaya daha fazla koyabilirsiniz. Eğer evliyseniz çocuk sahibi olma kararı gündeme gelebilir. Yurtiçi seyahatlere çıkmanız söz konusu olabilir.

BOĞA

Aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Sevgilinizle Nişanlanma veya evlenme kararı alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyacaksınız ve yeni projelerinizde başarılı olacaksınız. Hayattan keyif aldığınız bir süreç başlıyor. Çocuklarınızın problemlerini çözmek için inisiyatif kullanabilirsiniz. Emlak konuları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni projelerinizde ailenizden destek görebilirsiniz. Çocukluk arkadaşlarınızdan Haber alabilir ve onlarla bir araya gelerek eski günleri yâd edebilirsiniz. Miras konularında yönelik sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir.

İKİZLER

Emlak konuları ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ev almanız söz konusu olabilir. Ya da mevcut evi yeniden dekore edebilirsiniz. Taşınmanız gündeme gelebilir. Ailenizle önemli projeleriniz hakkında sohbet edebilirsiniz. İletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Hayatınızı değiştirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir. Yurt içi seyahatlerde tanışacağınız kişilerle beraber iş yapmanız mümkün olabilir. Kardeş ve kuzenlerinizle yeni projelerinizde ortaklık yapmanız gündeme gelebilir. Arabanızı değiştirmeniz söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Bu haftadan itibaren hayatınızı değiştirecek çok önemli kararlar alabilirsiniz. Düşünce kalıplarınızı değiştirerek hayata yeni bir perspektiften bakabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Sözleşmelerle ilgili olarak da olumlu bir süreç başlıyor. Yeni alacağınız eğitimler kariyerinizde yeni bir renk katabilir. Yurt içi seyahatlere çıkabilir, güzel vakit geçirebilirsiniz. Maddi konularla ilgili girişimde bulunmak için ideal bir dönemdesiniz. Yeni yatırım fırsatları kapınızı çalabilir. Maddi konularla ilgili yeni kaynaklar bulabilirsiniz. İstediğiniz refah düzeyine ulaşabilirsiniz.

ASLAN

Yatırımlara yönelik çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ortak yatırımlar gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca gerçekçi hareket etmeye çalışın. Eğer doğru kararları verirseniz şans sizden yana olacak. Hayatınızda yepyeni bir dönem başlıyor. Bir ay boyunca yeni projeler üretebilir ve tüm yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Hayattaki birincil motivasyonlarınıza yönelik girişimlerde bulunacaksınız. Ancak aşırı yorgunluktan dolayı sağlığınızla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK

Hayatınızda yeni kararlar dönemi başlıyor. Hayatınızı toptan değiştirecek çok önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları kapınıza gelebilir. Bunları doğru değerlendirirseniz kendinizi istediğiniz başarı düzeyinde bulacaksınız. Takıntı ve aşırı detaycılıktan uzak durmanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız çok daha başarılı olacaksınız. Yeni bir eğitime başlayabilir ve hedeflerinize daha hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Hayatınızda size iyi gelmeyen insanlardan uzak kalmanız gerekiyor. Bağımlılıklardan arınmak için ideal bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Kendinize vakit ayırabilir ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Böylece olayları uzaktan bakmanız ve daha doğru kararlar almanız mümkün olacak. Hayatınızda bağlılık ile bağımlılık arasındaki farkı anlamanız gereken bir dönemdesiniz. Böylece hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Sosyal çevreden destek görmeniz söz konusu olabilir. Özellikle yeni projelerinizde arkadaşlarınızın desteğini hissedebilirsiniz. Böylece hayallerinizde ulaşmanız ve daha cesur hareket etmeniz mümkün olacak. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

AKREP

Hafta içerisinde yeni arkadaşlar edinmeniz söz konusu olabilir. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Kulüplere ve derneklere üye olabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden cesaretle gitmek isteyeceksiniz. Başarı çok yakında sizi bekliyor olabilir. Kariyerinizle ilgili önemli girişimlerde bulunabilirsiniz.

YAY

Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili değişim sürecindesiniz. İş değiştirmeniz veya mevcut işi çeşitlendirmeniz söz konusu olabilir. Patronlarınızla diyaloglarınız ön planda olacak. Çalışma ortamınızda takdir elde edeceksiniz. Kendinizi daha özgüvenli hissederek başarılı olmanız söz konusu olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan haber alabilir ve yurtdışı seyahatlere çıkabilirsiniz. Hukuk ile bağlantılı konularda zafer elde etmeniz söz konusu olabilir. Haksızlıklar karşısında dik bir duruş sergileyeceksiniz.

OĞLAK

Eğitim hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamanız söz konusu olabilir. Hukuki konularla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili yeni bir proje üretmeniz söz konusu olabilir. Medya alanında çalışıyorsanız yeni projeler önünüze gelebilir. Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili inisiyatif kullanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ortak yatırımlara girmeniz gündeme gelebilir. Ancak ortaklarınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Eğer iyi bir seçim yaparsanız ileride çok başarılı olabilirsiniz. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmanız gerekiyor.

KOVA

İlişkilerle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye girmeniz söz konusu olabilir. Veya mevcut ilişkiye evliliğe taşıma kararı alabilirsiniz. Yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Önemli sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir.

BALIK

Kariyerinizle ilgili önemli başlangıçlar gündeme gelebilir. Yepyeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni bir işe başlamanız söz konusu olabilir. Yanınızda çalışan kişilerin yönetimi ile ilgili daha gerçekçi ve cesur hareket etmeniz gerekiyor. Evinize yeni bir evcil hayvan almanız söz konusu olabilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeyi arzu edebilirsiniz. Spora başlamanız söz konusu olabilir. İlişkilerle ilgili önemli bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ortaklıklar kapınızı çalabilir. Sözleşme fırsatları doğru değerlendirmenizi öneriyorum.