Haftalık burç yorumları... İlişkilerde dönüşüm rüzgarı esecek

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



Gökyüzünde 28 Mart günü Jüpiter ile Venüs arasında, 29 Mart’ta ise Plüton ile Venüs arasında olumlu etkileşim olacak. Sanat, yaratıcılık, denge, uyum, ikili ve sosyal ilişkiler ile ilgili Venüs’ün aldığı bu olumlu etkiler, sizlere ilişkilerinizi güçlendirmek ve dönüştürmek açısından şans verecek. Hepimizin evde oturduğu bu günlerde bu etkiyi doğru yönde kullanmanızı öneriyorum. Öncelikli olarak kendinizle olan ilişkinize yatırım yapmak, kendinizi her halinizle sevmek ve içinizdeki yaratım gücüne inanmanız gerekiyor. Kendinizle baş başayken sıkılmak yerine kendinizi yeniden keşfedebilirsiniz.

SAĞDUYULU OLUN

Bunu başarırsanız önümüzdeki günlerin ilişkilere ve yaratıcılığa dair fırsatlarından sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Farkındalığımızı ve irademizi iç dengemizi sağlamak için kullanmamız gereken günlerdeyiz. Unutmayın, hayat iç ve dış dünyamız arasında senkronizasyon içerir. İç dünyamızda dengeyi korursak, dış dünyadaki denge ile uyumlanırız.30 Mart günü; mücadele, girişim, harekete geçme ve öfke yönetimi ile ilgili olan Mars Kova burcuna geçiş yapacak. Kova burcu değişim, ilerleme, özgürleşme, bilim, teknoloji ile ilgilidir. Hepimiz daha özgür olmak ve değişim yaratmak isteyebiliriz. Umarım bu enerji akışı ile birlikte dünyadaki salgın hastalığa da kalıcı bir çözüm bulunur. Bireysel olarak kendi hayatlarımızda değişim yaratmak isteyeceğimiz iki aylık bir sürece giriyoruz. Ancak 31 Mart günü gökyüzünde Mars ve Satürn kavuşacağı için kendinizi birkaç gün boyunca daha fazla kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu noktada hepimize düşen görev engelleyici koşullara rağmen mantıklı, sağduyulu, sorumluluk sahibi bir şekilde hareketlerimizi düzenlemek olmalı. Hepimiz denge, idrak ve irade ile hareket ettiği bir hafta diliyorum.

Not: Burç yorumlarını yükselen burcunuza göre okumanızı öneririm.

KOÇ

Bu haftadan itibaren eski arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak isteyeceksiniz. Ayrıca hayallerinizin peşinden gitmek için güçlü motivasyon hissedeceksiniz. Ancak Salı günü kendinizi gereksiz tartışmaların içinde bulabilirsiniz. Mümkün olduğunca sakin hareket etmeniz gerekiyor. Önce karşınızdakini dinlemeye çalışın. Aksi halde öfkeyle kalkıp zararla oturma ihtimaliniz var. Pazartesi günü iletişim trafiğiniz çok yoğun olacak. telefonda çok fazla vakit geçirebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri ailenizle ilgili sorunlarınızı çözmeniz gerekebilir. Ebeveynlerinize destek vermek isteyeceksiniz.

BOĞA

Kariyerinizde daha etkin olmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hedeflerinize yönelik girişimlerde bulunacaksınız. Terfi etmeyi ve mesleki olarak daha ileri gitmeyi isteyebilirsiniz. Ancak Salı günü patronunuz ile iletişim kurarken temkinli olmalısınız. İstekleriniz yanlış anlaşılabilir. Eğer bir işiniz yoksa yeni bir iş bulmak için mücadele etme gücünüz yüksek olacak. Pazartesi günü maddi konular ile ilgili önemli bir karar almanız gerekebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri kardeş ve kuzenlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamakla ilgili karar alabilirsiniz.

İKİZLER

Hayatı sorguladığınız bir dönemdesiniz. Hayata bakış açınız değişebilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Hukuki konulara yönelik etkin adımlar atabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa engellenmiş hissedebilirsiniz. Belki de biraz bekleyip, sonra harekete geçmeniz gerekiyor. Özellikle Salı günü dış ülke ilişkileri ile ilgili sorunlarınız olabilir. Pazartesi günü hayatınızla ilgili önemli bir karar alarak, yeni bir yön çizmeye karar verebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yatırımlar, harcamalar ve para yönetimi ile ilgili durumlar ön planda olabilir.

YENGEÇ

Riskli aktivitelerden uzak durmanız gereken bir dönemdesiniz. Kazaya sebebiyet verecek riskler almamalısınız. Krizleri de etkin yönetmeniz gerekiyor. Kredi, borç, alacak ve miras gibi maddi konularla ilgili hafta başı sorun yaşayabilirsiniz. Şüpheci ve alıngan davranmaktan vazgeçmelisiniz. Her şeyin sizinle ilgili olmadığını, karşınızdakinin zor bir dönemden geçiyor olabileceğini hesaba katmalısınız. Yakın ilişkinizde de aşırı tutkulu hareket etmemelisiniz. Hafta sonuna doğru ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Duygularınız yoğun olduğu bir hafta sizi bekliyor.

ASLAN

İlişkileriniz ön planda olacağı bir dönemdesiniz. Evliliğiniz önemli bir sınav verebilir. Özellikle hafta başı kendinizi yalnız ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğer varsa ortaklıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Ortağınızla tartışmanız söz konusu olabilir. İş hayatınızda önünüze yeni bir sözleşme gelebilir. Pazartesi günü yakın arkadaşlarınız ile irtibata geçmeyi tercih edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yalnız kalmak isteyeceksiniz. Kendinize vakit ayırmanız, derinde yatan arzularınızla yüzleşmeniz mümkün olacak. Bağımlılıklarınızdan arınmak için ideal bir haftadasınız.

BAŞAK

Sağlığınıza ekstra özen gösterdiğiniz bir dönemdesiniz. Hatta belki hijyeni biraz abartmış olabilirsiniz. Sıkça sorun çözmek zorunda kaldığınız için günlük rutin işlerinizde bıkkınlık hissedebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda gerilim yükselebilir. Özellikle Salı günü angarya işleri halletmek sizi yorabilir. Pazartesi günü kariyerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Patronunuzla önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Hafta sonuna doğru arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda önemli gelişmelerin olacağı bir dönemdesiniz. Yaratıcılığınız da oldukça yüksek. Yepyeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuk yapma kararı da alabilirsiniz. Ancak Salı gününe doğru ilişkinizde sorunlar baş gösterebilir. Mümkün olduğunca kendinizi ifade etmeniz problemin çözülmesini kolaylaştıracaktır. Dengeyi sağlamak için kendi isteklerinizi yok sayamazsınız. Pazartesi günü eğitim hayatınızla ilgili önemli bir gelişme olabilir. Hafta sonuna doğru kariyerinizi ön plana alacaksınız. Geleceğe dönük hedeflerinizi gözden geçireceksiniz. Patronunuzla iletişim kurabilirsiniz.

AKREP

Ailevi ilişkilerinizin önem kazandığı bir dönem başlıyor. Anne babanızdan alacağınız destek ile yeni projeler ortaya koyabilirsiniz. Salı gününe doğru ev içi kazalar konusunda temkinli olmalısınız. Pazartesi günü kredi ve borç konuları ile ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz.



YAY

Bu dönemde iletişim konuları hayatınızda önemli yer tutacak. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni projelerinizde kardeş ve kuzenlerden gelecek destek önem kazanabilir. Araba kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Salı gününe doğru alacağınız haberler canınızı sıkabilir. Komşularınızla gereksiz tartışmalardan uzak durmalısınız. Fevri davranmak daha sonradan pişmanlık getirebilir. Pazartesi günü ilişkiniz ile ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Sevgilinizden abartılı beklentiler içinde olmaktan vazgeçmelisiniz. Hafta sonuna doğru riskli aktivitelerden kaçınmalısınız. Sakarlıklar kazalara sebebiyet verebilir.

OĞLAK

Bu dönemde hayatınızda maddi konular çok önemli yer tutacak. Para kazanmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Zekice yatırımlar yapmanız gereken günlerdesiniz. Ani harcamalardan kaçınmalısınız. Özellikle Salı gününe doğru maddi sorunlar ortaya çıkabilir. Kötümser olmadan bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Pazartesi günü sağlığınıza özen göstermelisiniz. Diyet ve toksinlerden arınmaya yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ilişkinize odaklanacaksınız. Ortaklıklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.



KOVA

Çok aktif olacağınız bir dönem başlıyor. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Hayatınızı tamamen dönüştürmeyi arzu edebilirsiniz. Sorumluluklarınız artıyor ve yeniden yapılanma süreci başlıyor. Ancak ilk günlerde kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.



BALIK

Çok aktif olacağınız bir dönem başlıyor. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Hayatınızı tamamen dönüştürmeyi arzu edebilirsiniz. Sorumluluklarınız artıyor ve yeniden yapılanma süreci başlıyor. Ancak ilk günlerde kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

