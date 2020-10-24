Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yay gergin, Kova yeni hedef peşinde

Ayaklarınızı yere sağlam basmanız gereken bir hafta sizleri bekliyor. Ay sonundaki Uranüs vurgulu Boğa Dolunayı'nın etkileri tüm hafta boyunca hissedilecek. Alıştığımız düzenin değişeceği bir süreçteyiz. Yeniliğe açık olanlar, konfor alanından çıkma cesaretini gösterenler bu haftanın kazananları olacaklar. Değişime direnen ve risk almak istemeyenler için ise zorlu günler söz konusu olabilir.

CİDDİ ADIMLAR ATILABİLİR

Merkür ve Mars gerilemesinin etkileri sürerken harekete geçmek ve karar almak kolay olmayabilir. Ancak içgüdülerinizi mantığınız ile birleştirerek hareket ederseniz hedefe ulaşabilirsiniz. 24 Ekim günü Venüs ile Satürn arasındaki olumlu etkileşim ile eşzamanlı olarak ilişkilerinizde ciddi adımlar atabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. İkili ve sosyal ilişkilerinizde gerçekçi hareket etmek isteyeceksiniz. Dünyada diplomatik ilişkilerde somut adımlar atılabilir. Bazı husumetler makul bir şekilde sonlandırılabilir.

GÜNEŞ MERKÜR KAVUŞUMU

25 Ekim günü Güneş Merkür kavuşumu sizleri en derin düşünceleriniz ile yüz yüze getirecek. Kendinizle yüzleşmek için ideal bir gün olacak. Hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. İç diyaloglarınız önem kazanacak. Şekilci, önyargılı ve takıntılı olmadan hareket etmeye çalışın.

28 Ekim günü hem Merkür hem Venüs Terazi burcuna geçiş yapacaklar. Her ne kadar Merkür bu geçişi geri harekette iken yapacak olsa da, yine de Terazi burcunun ılımlı, dengeli, mantıklı ve sosyal enerjisi kendini hissettirecek. İkili ilişkilerde romantizm rüzgarları esecek. Dünyada ise; istikrarın testten geçeceği ve diplomatik ilişkilerin önem kazanacağı bir hafta bizleri bekliyor. Orta yolu bulmak liderler için daha kolay olacak. Ancak özellikle para piyasaları ile ilgili beklenmedik gelişmeler haftaya damga basabilirler.

KOÇ



Hayatınızla ilgili bazı krizleri etkin yönetmeniz gerekecek. Daha fazla çaba sarf etmenizde ve cesur hareket etmenizde fayda var. Hafta başında maddi konular gündeminizde olacak. Yeni bir yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Ancak gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerekiyor. Kar zarar hesaplarını iyi yapmanız gerekiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde iletişim trafiğiniz yoğun olacak. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Yurt içi seyahatler söz konusu olabilir. Yeni projelerinizde yakın çevrenizden destek görebilirsiniz.

BOĞA



Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Çevrenizde size fikir veren kişiler kafanızın karışmasına sebep olabilirler. Biraz yalnız kalmak ve yeni kararlar almak size iyi gelebilir. Haftanın ilk günlerinde kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yeni projeler başlatmaya karar verebilirsiniz. Kendinizi daha cesur ve girişken hissedeceksiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde maddi konularla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Bağımlılıklarınızdan öğrenme zamanınız geldi. Artık daha özgür hareket etmeniz gerekiyor. İnadı bırakıp yeniliklere açık olmanız size iyi gelecek.

İKİZLER



Sosyal çevrenizle ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bazı arkadaşlarınızla aranız bozulabilir. Hayallerinizin peşinden giderken sosyal çevre desteğini yeterince hissetmeyebilirsiniz. Derneklerle ilgili gerginlikler canınızı sıkabilir. Haftanın ilk günlerinde yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Kafa dinlemek size daha iyi gelecek. Altıncı hissinizi dinleyerek hareket etmeniz gerekiyor. Eğer kalbinizi dinlerseniz hayallerinizin birer birer gerçek olduğunu göreceksiniz. Akışta hareket etmeniz gerekiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde kendimize daha girişken hissedeceksiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir projeye adım atmanız söz konusu olabilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz.

YENGEÇ



Kariyerinizle ilgili karşınıza çıkan engelleri aşmak konusunda daha fazla çaba sarf etmediniz gerekiyor. İş yerinizde rekabet kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Patronlarınızla aranızda gerilim gündeme gelebilir. Hedeflerinize doğru hareket ederken daha cesur olmalısınız. Çevrenizde destek vermese bile yine de devam etmelisiniz. Haftanın ilk günlerinde sosyal çevrenizle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarımızla bir araya gelebiliyoruz. Onlardan destek görebilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Hayatınızdaki bağımlılıklardan arınmak isteyebilirsiniz.

ASLAN



Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili engelleri açmanız gerekebilir. Hukuki konularda daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Eğitim hayatınızla ilgili sorumlulukları etkin bir şekilde taşımanız gerekiyor. Yurt dışı seyahatlerle ilgili gecikmeler söz konusu olabilir. Haftanın ilk günlerinde kariyerinizle ilgili konular gündeminizde yer alacak. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. İş yerinde terfi etmeniz söz konusu olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sosyalleşmek size iyi gelecek. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilir ve hayallerinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Genel olarak kendinizi dinamik hissettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

BAŞAK



Kredi ve alacak konuları ile ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Ortak yatırımlarla ilgili daha cesur hareket etmeniz gerekiyor. Hayatınızda bir yeniden yapılanma sürecine yaratmak için büyük resmi görmelisiniz. Detaylara fazla odaklanırsanız bazı önemli noktaları gözden kaçırabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Yurtdışı seyahat programlamanız mümkün olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde kariyerinizle ilgili konular gündeminizde önemli bir yer tutacak. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. İş değiştirmeye karar verebilirsiniz.

TERAZİ



İlişkilerinizle ilgili problemleri çözmeniz gerekebilir. Evlilik ve ortaklık konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Rakiplerinizle ilgili tatsız gelişmeler söz konusu olabilir. Mümkün olduğunca bunlara aldırmadan kendi istekleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Haftanın ilk günlerinde paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizde yer tutabilir. Uzun zamandır çözümlenemeyen miras konuları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Veya bir ortak yatırım ile ilgili karar almanız söz konusu olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde seyahatler ve eğitimle ilgili konular gündeme gelecekler. Yeni bir eğitimle ilgili bir karar alabilirsiniz.

AKREP



Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor, özellikle işlerinizde aşırı yorgun düşerseniz sağlık sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Bu yüzden kendinize vakit ayırmanızı öneriyorum. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili problemleri soğukkanlılıkla çözmeniz gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerle ilgili konular gündemde olacak. Yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Ayrıca yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. Rakiplerinize karşı daha avantajlı olduğunuz bir haftadasınız. Haftanın ilerleyen günlerinde ortak yatırımlarla ilgili gelişmeler olabilir. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmanız gerekiyor

YAY



Aşk hayatınızla ilgili zorlayıcı gelişmeler yaşanabilir. Sevgilinizle aranız bozulabilir. Bundan dolayı mümkün olduğunca empati ile hareket etmeniz gerekiyor. Karşı tarafı iyice dinlemeden tepki vermemenizi öneriyorum, ayrıca çocuklarınızın bazı problemlerini çözmeniz de gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde günlük rutin işleriniz oldukça yoğun olacak. Sağlığınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Diyete başlamanız söz konusu olabilir. Kendinizle ilgilenmek size iyi gelecek. Haftanın ilerleyen günlerinde ilişkileriniz gündemde yer alacaklar. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da mevcut ilişkinizde evlenme kararı almanız mümkün olabilir.

OĞLAK



Emlak konuları ile ilgili problemleri çözmeniz gerekebilir. Ailenizin evini satışa çıkarttıysanız bununla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Veya yeni bir eve taşınmaya karar verdiyseniz bununla ilgili daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde aşk hayatınız gündeminizde yer alacak. Sevgilinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Eğlendiğinizi ve hayattan keyif aldığınızı hissedeceksiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koymanız için doğru haftadasınız. Haftanın ilerleyen günlerinde iş trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Problemleri çözerken yanınızdaki kişilerden destek göreceksiniz.

KOVA



Yakın çevrenizle ilgili gerginlikler gündeme gelebilir. Özellikle kardeş ve kuzenlerinizle ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Karar almak konusunda zorlanabilirsiniz. Özellikle eğitim ve sözleşme konuları ile ilgili karar alırken daha cesur hareket etmeniz gerekecek. Yeni sorumluluklara hazır olmalısınız. Araba kullanırken daha dikkatli olmanız gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde evde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Yeni projelerinizde ailenizden destek isteyebilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde sevgilinizle güzel vakit geçireceksiniz. Ayrıca yeni hobiler edilebilir ve yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz.

BALIK



Maddi konularda daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Yatırım fırsatları değerlendirirken gerçekçi olmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmanızda büyük bir fayda var. Aksi takdirde daha sonradan pişmanlık yaşayabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde yakın çevrenizle ilgili gelişmeler gündeminizde yer alacak. Yeni projelerinizde kardeş ve kuzenlerinizden destek görebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz. Yurtiçi seyahatlere çıkabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde emlak konuları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çocukluk arkadaşlarımızla karşılaşabilir ve onlarla güzel vakit geçirebilirsiniz.