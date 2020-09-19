Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Koç aşktan Aslan paradan yana şanslı

İletişim trafiğinde fırtınaların eseceği bir haftaya giriyoruz. 21 Eylül günü Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim olacak. Yaklaşan günlerde iletişim kurarken güç savaşları ortaya çıkabilir. Karar alırken krizleri etkin yönetmeniz gerekebilir. Hayatınızı dönüştürecek önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Dünyada liderlerin kriz yaratacak açıklamaları gündeme gelebilir. yöneticiler iletişim süreçlerinde manipülasyon ön planda olabilir. Ulaşım, ticaret ve eğitim konuları ile ilgili krizler de gündemde önemli bir yer tutabilirler. Tüm dünyada sosyal medya üzerindeki baskı artabilir. Çeşitli ülkelerde fırtınalar ve şiddetli rüzgarlardan dolayı zarar oluşabilir.

KARAMSAR OLMAYIN

23 Eylül günü ise Merkür ile Satürn arasında zorlayıcı etkileşim olacak. Karar alırken zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Korkularınızı aşmanız ve daha cesur olmanız gerekebilir. Karamsarlık, kaygı ve önyargıdan arınmış olarak karar almak size iyi gelebilir. 24 Eylül günü ise Merkür ile Mars arasında zorlayıcı etkileşim olacak. Öfkenize hakim olmanız gereken bir günde olacaksınız. Fevri tepkiler ve düşünmeden sarf edilen cümleler haklıyken haksız duruma düşmenize sebep olabilir. Kazalar konusunda da daha temkinli olmanız gerekiyor. Dünyada ise patlamalar, kazalar ve fırtınalar ile ilgili haberler gündeme gelebilir. Liderlerin sert açıklamaları ülkeler arasındaki gerilimi yükseltebilir.

ÖZGÜRLÜK VE HEYECAN



25 Eylül günü ise Venüs ile Uranüs arasında paralellik olacak. İkili ve sosyal ilişkilerde ani başlangıçlar ani bitişler karşımıza çıkabilir. İlişkilerinizde daha fazla özgürlük ve heyecan isteyebilirsiniz. Ancak mevcut dengenin bozulmasına da sebep olabilirsiniz. Özellikle sanat ile uğraşanların sıra dışı eserler ortaya koyması için uygun bir gün olacak. Dünyada ise; diplomatik ilişkilerde şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir. Özellikle iletişim bağlamında oldukça dengeli olunması gereken bu haftada her şeyin sizin faydanıza şekillenmesini diliyorum.

KOÇ BURCU YORUMU

Girişimde bulunurken daha gerçekçi ve makul hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca rekabet içeren durumlarda öfkenizi kontrol etmenizde fayda var öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsiniz. Sakarlıklar ve kazalar konusunda daha temkinli hareket etmenizi öneriyorum. Bağışıklığınızı güçlü tutmak için destek alabilirsiniz. Aşk hayatınız ile ilgili önemli gelişmeler bu hafta yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. Ayrıca yaratıcılığınızı ortaya koyacak yeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuklarınızla vakit geçirmek size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Hayatınızda gizli düşmanlıklar konusunda gözünüzü açık tutmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Hayatınızdaki bazı kişilerin fikirlerinin size iyi gelmediğini farkına varabilirsiniz. Hayatınızda değişim yaratmak için ve özellikle hayatınızdaki bağımlılıklardan arınmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak size iyi gelebilir. Bu hafta emlak konuları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Anne babanızdan destek görebilirsiniz. Çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilir ve onlarla vakit geçirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Arkadaşlarınızdan biriyle aranız bozulabilir. Onu hayatınızdan çıkartma kararı alabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden giderken daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Ancak daha fazla sorumluluk alırsanız ve gerçekçi hareket ederseniz hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Sosyal çevrenizde rekabet içerikli durumlarda son derece makul hareket etmeniz gerekiyor. Bu hafta iletişim konularında avantajlı olabilirsiniz. Yeni bir sözleşme fırsatı karşınıza gelebilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Yurt içi seyahatlere çıkabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Kendinize gerçekçi hedefler belirlerseniz ve disiplinli hareket ederseniz başarılı olmanız mümkün olabilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile aranızda gerilim oluşabilir. İş hayatınızda arkanızdan iş çevirenler olabilir. Rekabet içerikli konularda makul olmaya çalışın. Patronlarınızla iletişim kurarken daha temkinli olmanız gerekiyor. Bu hafta maddi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir yatırım fırsatı karşınıza gelebilir. Ayrıca yeni maddi kaynaklar bulmak Konusunda avantajlı olacaksınız. Ancak yatırımlarımızı yaparken gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor.

ASLAN BURCU YORUMU

Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Gerçekçi hareket etmezseniz daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Uzak akrabalarınızdan alacağınız haberler canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Medya alanında çalışıyorsanız rekabet konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönem başlıyor. Bu hafta ikili ve sosyal ilişkilerde önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Yeni tanışacağınız biriyle aranızda bir aşk ilişkisi başlayabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Ayrıca alacaklarla ilgili gecikmeler söz konusu olabilir. Ortak yatırımlarla ilgili daha gerçekçi hareket etmelisiniz. Aksi taktirde daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hayatınızdaki krizleri etkin yönetmeniz gereken bir süreç başlıyor. Bu hafta yaratıcılığınız oldukça yüksek olacak. Olaylara geniş açıdan bakarsanız çözümler üretmenizi daha kolay olacak. Bir terapi süreci başlatmak için ideal bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki bağımlılıklardan arınmak bu sayede mümkün olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

İlişkilerinizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Ortaklığınızı bitirme kararı alabilirsiniz. Hukuki davalarla ilgili durumlara dikkat etmelisiniz. Rekabet içeren durumlarda makul hareket etmenizi öneriyorum. Sözleşmelerle ilgili iki kere düşünmenizde büyük bir fayda var. Bu hafta sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Projelerinizde yeni tanışacağınız kişilerin desteğini görebilirsiniz. Hayallerinize giden yolda daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Gerçekçi hareket ederseniz hedeflerinizi ulaşabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bu haftadan itibaren sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı güçlendirmek için doktorunuzdan tavsiye alabilirsiniz. Ayrıca günlük rutin işlerinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bunları çözerken daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek.

YAY BURCU YORUMU

Aşk hayatınızla ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bunları çözerken son derece gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili bazı sorunları çözmeniz gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca sorumlulukları almanız gerekecek. Borsa ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Paranızı doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu hafta yurtdışı bağlantılı işleriniz de destek görebilirsiniz. Bazı yurtdışı bağlantılı projeler tekrar gündeme gelebilirler. Hukuki konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Ailevi konularla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Ve gereksiz tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. Emlak konuları ile ilgili insiyatif almakta zorlanabilirsiniz. Eğer ev almayı düşünüyorsanız son derece temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Ev içi kazalar konusunda da dikkatli olmalısınız. Bu hafta paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortak yatırımlarınızda Maksimum fayda elde edebilirsiniz. Ancak kredi alacaksınız aşırı risk almamanızı öneriyorum.

KOVA BURCU YORUMU

Yakın çevrenizde bazı problemler gündeme gelebilir. Araba kullanırken daha temkinli olmasınız. Yurt içi seyahatlerle ilgili bazı gecikmeler ertelenmeler gündeme gelebilir. Önünüze gelen sözleşmeleri iyi okumanızı öneriyorum. Eğitim hayatınızda daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor.

BALIK BURCU YORUMU

Maddi konularla ilgili daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Para kazanmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Yatırım konularında çok makul hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneriyorum. Bu hafta günlük rutin işlerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Yeni bir iş bulmanız söz konusu olabilir. Ancak mevcut işe doğru yönetmezseniz maddi konularda daha sonradan sıkıntı yaşayabilirsiniz.