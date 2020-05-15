Haftalık burç yorumları... Boğa cesur İkizler sürprize hazır olsun

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



Geri harekette olan Venüs ile Neptün arasında 21 Mayıs günü zorlayıcı etkileşim gerçekleşecek. Hafta boyunca; ikili ve sosyal ilişkilerde yanılgıya açık olabilirsiniz. Alma-verme dengesini ve sınırları korumak bu hafta önem taşıyor. Aksi halde ilişkilerde iyi niyetin suistimal edilmesi ve hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir. İlişkilerde aşırı fedakâr ve affedici bir tutum içinde olmanız, karşı tarafın aynı hataları tekrar yapmasına sebep olabilir. Bu hafta hayatınızdaki enerji vampirlerinden de mümkün olduğunca uzak durmanızı öneriyorum. Dünyada ise, uluslararası diplomatik ilişkilerde karmaşa ortaya çıkabilir.

İLETİŞİM TRAFİĞİ



İletişim, haberleşme, ulaşım, eğitim, ticaret gibi konuları sembolize eden Merkür ile Venüs 22 Mayıs günü kavuşacaklar. Aynı gün ikizler burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Böylece takip eden günlerde iletişim trafiği yoğunlaşmaya başlayacak. Uluslararası seyahatlerin bir kısmı yeniden gerçekleşmeye başlayacak. Eğitim sistemi ile ilgili kararlar gündeme damgasını vurmaya devam edecekler. Online ticaret ve uluslararası ticaret piyasaları gitgide canlanmaya başlayacak. Ancak 22 Mayıs günü Merkür ekstrem deklinasyonda olacak ve Neptün ile arasında zorlayıcı etkileşim olacak. Bundan dolayı yeniayın olumlu etkilerini yaşarken, yanlış karar ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.

DİKKATLİ OLUN

Gerçekçi olmayan kararlar alırsanız, madalyonun olumsuz tarafı ile yüz yüze gelebilirsiniz. Haftanın geneline baktığımızda, ilişkilerinde ve kararlarında ayakları yere basan insanların daha karlı çıkacaklarını görüyoruz. Kontrollü atılan adımlar ödüllenecekler. Tüm dünyada normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde salgının varlığını unutmadan, gereksiz riskler almadan hareket etmenizi öneriyorum. İş hayatınızla ilgili olarak yeniden yapılanma süreci Haziran sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu yüzden gereksiz harcamalardan kaçınmanızda fayda var. Ve Venüs gerilemesi devam ettiği için, güzelleşmek uğruna aşırı harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. İlişkilerinizde karşı tarafı iyi dinlemeye devam etmelisiniz. Yanlış anlamalar ve fevri tepkiler ilişkilerinize zarar verebilir.

KOÇ

Bu haftadan itibaren iletişim trafiğiniz yoğunlaşacak. Ancak yakın çevre ilişkileriyle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınıza ilişkin kararı almakta zorlanabilirsiniz. Fevri davranmaktan vazgeçmelisiniz. Öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsiniz. Maddi konulara yönelik gerçekçi kararlar almanız gerekiyor. İkili ilişkilerinizde bencil davranmayın. Aksi taktirde işler ters gidebilir. Ortaklıklarınıza ilişkin beklenmedik gelişmeler olabilir. Yeni sözleşmeler konusunda temkinli davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Rakiplerinizi doğru değerlendirmeniz gerekiyor.

BOĞA

Bu haftadan itibaren maddi konularla ilgili karar almakta zorlanabilirsiniz. Yeni girişimlerinizde daha cesur hareket etmeniz gerekiyor. Garantici davranmak ve değişime direnmek sizi hedeflerinizden alıkoyuyor. Değişimden kaçmak yerine değişimi kendiniz yaratmalısınız. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Angarya işler kendinizi fazla yormanıza sebep olabilir. Evinizde bir evcil hayvan almaya karar verebilirsiniz. Stresten arınmak için size çok iyi gelecektir. Yatırım yaparken gerçekçi olmalısınız. Yanlış yatırım yapma ihtimalinizin olduğu bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Bu haftadan itibaren hayatınızda beklenmedik gelişmeler olacak. Geçmiş defterler tekrar açılabilir. Uzun zamandır görmediğiniz birinden haber alabilirsiniz. Eski sevgiliniz karşınıza çıkabilir. Bu durumu kafanızı karıştırabilir. Ancak akarsuda iki kere yıkanılmaz. Yeni hobiler edinmeniz mümkün görünüyor. Yaratıcılığınızı değerlendirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde çözmeniz gereken problemler ortaya çıkabilir. Korkularınızla yüzleşmek hayatınızı değiştirmek için önemli bir adım olacak. Bağımlılıklarınızdan arınmak için de girişimde bulunabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu haftadan itibaren yaratıcılığınız çok artacak. Kendinizi ilham dolu hissedeceksiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Terapiye başlamak için de ideal bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki gizli düşmanlar konusunda da farkındalık kazanacaksınız. Ev ve emlak konuları ile ilgili Çözmeniz gereken problemler olabilir. ailenizle iletişim kurarken alıngan davranmaktan vazgeçmelisiniz. Uzun zamandır çözülemeyen miras konuları ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Yeni projelerinizde onlardan destek görebilirsiniz.

ASLAN

Bu haftadan itibaren sosyal çevreniz ile ilgili gerilim artıyor. Arkadaşlarınızdan biri ile kendinizi gereksiz bir tartışma içinde bulabilirsiniz. Bu kişiyi hayatınızdan çıkarmanız söz konusu olabiliyor. Hayallerinizin peşinden giderken daha cesur davranmanız gerekiyor. Komşularınızla sıkıntı yaşayabilirsiniz. İnsanları alttan almayı öğrenmeniz gerekiyor. Yeni bir eğitime başlamanız mümkün görünüyor. Araba kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Kariyerinize yönelik ikilemleriniz olabilir bunları çözmek için gururu bir kenara bırakarak mantıklı davranmanız gerekiyor.

BAŞAK

Bu haftadan itibaren hedefleriniz ve kariyerinizle ilgili sıkıntılar baş gösterebilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile iletişim kurarken yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Patronlarınızdan terfi istemek için uygun bir dönemde değilsiniz. Maddi konulara yönelik büyük resmi görerek hareket etmeniz gerekiyor. Detaylarda kaybolursanız yanlış kararı alabilirsiniz. Ev içi kazaları konusunda temkinli olmalısınız, dalgın olduğunuz için ev içerisinde sakarlık yapabilirsiniz. Çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Onlardan biriyle görüşmeniz söz konusu olabilir.

TERAZİ

Bu haftadan itibaren hayata bakışınızda önemli değişiklikler olacak, hayatı sorgulayacak ve yeni kararlar alacaksınız. Hukuki konuları yönelik bazı problemler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gerçekçi kararlar almanız gerekiyor. Yeni girişimlerinizde daha kararlı davranmalısınız, tek başınıza hareket etmek size iyi gelecek. Kredi, borç, alacak konuları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz, kredi çekeceksiniz makul olmaya çalışın. İlişkinizde daha tutkulu hissedeceksiniz. Ancak kıskançlığa maruz kalabilirsiniz. İlişkinizde güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor.



AKREP

Bu haftadan itibaren paylaşılan hadi kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ortak yatırımlar konusunda daha gerçekçi kararlar almalısınız. Aşırı şüpheci davrandığınızda hata yapmanız mümkün görünüyor. Durup dururken kriz yaratma merakınızdan vazgeçmelisiniz.



YAY

Bu haftadan itibaren hayatınızda önemli gelişmeler olacak. Uzun zamandır görmediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. İlişkinizle ilgili olarak kafanız karışabilir. İlişkinizi bitirme noktasına gelebilirsiniz. Ayrıca düşmanlarınız sizin arkanızdan konuşabilirler ve ilişkinizin bozulmasına sebep olabilirler. Sosyal çevrede gerilim oluşabilir. Fevri davranmak yerine insanları dinlemenizde büyük bir fayda var. Aksi taktirde yanlış hareket edebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Diyet yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Evde spor yapmayı da deneyebilirsiniz.



OĞLAK

Bu haftadan itibaren günlük rutin işlerini yoğunlaşacak. Çok sayıda problem çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerin desteği yeterli düzeyde olmayabilir. Kendinizi çok yorarsınız sağlığınız bozulabilir. Kariyerinize yönelik girişimlerde bulunmanız gerekiyor, ancak patronlardan aradığınız desteği bulamayabilirsiniz. Kendi gücünüze inanarak yola devam etmelisiniz. Aşka yatınız da sevgilinize karşı daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Soğuk tavırlarınız onun sizi yanlış anlamasına sebep olabilir. Yeni hobiler edinmek için uygun bir dönemdesiniz.

KOVA

Bu haftadan itibaren aşk hayatınız karışıyor. Geçmişteki sevgililerden haberi alabilirsiniz. Ancak bu defterleri kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde yeni kapılar açılmayacak. Eğer sevgiliniz varsa, onunla iletişim kurarken daha sıcak olmalısınız.

BALIK

Bu haftadan itibaren çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Geçmişe özlem duyabilirsiniz. Kendinizi melankolik hissedebilirsiniz. Evi yeniden dekore ederek kendinizi oyalayabilirsiniz. Aile içi bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili aşırı risk almaktan kaçınmalısınız. Ortak yatırım yapmanız için uygun bir dönem olmayabilir. Yeni bir eğitime başlamanız mümkün görünüyor. Ancak gerçekçi bir seçim yapmalısınız. Bu hafta arabanızı tamir ettirmeniz gerekebilir. Kontrollerini yaptırmanızda bir fayda var.