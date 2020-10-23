Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan romantik doğum günü kutlaması

Hadise, 35. yaş gününü sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte kutladı. Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacakları söylenen ikili, önceki akşam pandemi nedeniyle evlerinde baş başa kutlama yaptı. Kaan Yıldırım’ın Ulus’ta bulunan evinde akşam yemeği yiyen ikili, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

