19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:33 | Son Güncelleme:
Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden ilk fotoğraf geldi! 'Tüm mevsimler birlikte geçsin'
Bu yılın sürpriz birlikteliklerinden olan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden ilk fotoğraflar geldi.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden kuralı ilk Kaan Yıldırım bozmuştu. 34 yaşındaki şarkıcı da oyuncu sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hadise'nin "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda. Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Kaan Yıldırım, "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey" demişti.