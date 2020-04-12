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  3. Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliklerini bir kez daha ele verdi

Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliklerini bir kez daha ele verdi

Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliklerini bir kez daha ele verdi

Karantina süresini birlikte geçirdikleri, paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkan Hadise ile Kaan Yıldırım, bir kez daha birlikteliklerini ele verdi.

Gözlerden uzak aşk yaşayan ikilinin aşkları, bu kez Survivor’un canlı yayınında ortaya çıktı. Survivor’ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendirecek ünlü şarkıcılar, Dominik’e evden bağlandı. Jürilerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla yakayı ele verdi. Ünlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.


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