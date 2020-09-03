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  3. Hadise erkek arkadaşı Kaan Yıldırım ile 2021 Ocak'ta nikâh masasına oturacak
03 Eylül 2020 Perşembe 19:53 | Son Güncelleme:

Hadise erkek arkadaşı Kaan Yıldırım ile 2021 Ocak'ta nikâh masasına oturacak

Hadise erkek arkadaşı Kaan Yıldırım ile 2021 Ocak'ta nikâh masasına oturacak

‘Küçük Bir Yol' şarkısıyla kariyerinde çıkış yapan Hadise, aynı mutluluğu özel hayatında da yaşıyor. Popçu, Kaan Yıldırım ile 2021 Ocak'ta nikâh masasına oturacak.

Hadise hem kariyerinde hem de özel hayatında altın dönemini yaşıyor. Popçu, uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Küçük Bir Yol’ adlı şarkısını piyasaya sürdü. Kayıtları Los Angeles’ta yapılan şarkının klip yönetmenliğini Veli Kuzlu ile üstlenen şarkıcıya çalışmada dünyaca ünlü markalar sponsorluk yaptı. Fendi ile Türkiye için işbirliği yapan Hadise, bu sefer Valentino ve mücevher markası Pomellato ile çalıştı. Bu yeni çalışmasıyla dinleyicilerinden tam not alan Hadise, özel hayatını da rayına soktu. Hadise, erkek arkadaşı Kaan Yıldırım ile de evliliğe emin adımlarla ilerliyor. Oyuncu Yıldırım ile Beykoz’da yaşamak için ev arayışına giren Hadise’nin 2021 Ocak’ta bu ilişkisini evlilikle taçlandıracak. İddialara göre çift, bir an önce çocuk sahibi olmak istiyor.  

Hadise, yeni şarkısı için at üzerinde poz verdi.

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