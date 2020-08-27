Güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor

Bu tutkusunun, 6 yaşındayken babasına zorla aldırdığı iki güvercinle başladığını ifade eden Muammer Yılmaz, "Dizlerimden ameliyat olmam gerekiyor ama kuşlarımı bırakıp gidemiyorum. Kuş hastasıyım ben. Bunları her gün görmem lazım. Ölsem de kuşlarımı kimseye vermem” dedi. Kuşları buğdayla beslediğini dile getiren Yılmaz, "Kışın biraz da mısır alıyorum. Bir yılda 8 ton yem yediriyorum. Masrafı 7-8 bin liraya varıyor” diye konuştu.