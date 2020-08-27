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  3. Güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor
27 Ağustos 2020 Perşembe 22:56 | Son Güncelleme:

Güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor

Güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor

Konya'da çocukluğundan bu yana kuş besleyen Muammer Yılmaz (68), 500'den fazla güvercinine 62 yıldır can yoldaşlığı yapıyor.

Bu tutkusunun, 6 yaşındayken babasına zorla aldırdığı iki güvercinle başladığını ifade eden Muammer Yılmaz, "Dizlerimden ameliyat olmam gerekiyor ama kuşlarımı bırakıp gidemiyorum. Kuş hastasıyım ben. Bunları her gün görmem lazım. Ölsem de kuşlarımı kimseye vermem” dedi. Kuşları buğdayla beslediğini dile getiren Yılmaz, "Kışın biraz da mısır alıyorum. Bir yılda 8 ton yem yediriyorum. Masrafı 7-8 bin liraya varıyor” diye konuştu.

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