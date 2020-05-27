Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7782
  • 7,4596
  • 373.353
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Güvercin sevgisi mesafe tanımıyor
27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:42 | Son Güncelleme:

Güvercin sevgisi mesafe tanımıyor

Güvercin sevgisi mesafe tanımıyor

Ailesinin geçimini sağlamak üzere Şanlıurfa'dan Türkiye'nin dört bir yanına çalışmaya giden mevsimlik tarım işçisi 22 yaşındaki Müslüm Akan, yanında götürdüğü güvercinlere adeta gözü gibi bakıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda çalışan Akan, günün belirli saatlerinde 2 yıldır baktığı farklı türdeki 45 güvercini besliyor. Müslüm Akan, “2 yıldır nereye gidersek onları da bebek gibi yanımda götürüyorum” diye konuştu.


ABD Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırdı
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar belli oldu
Havalimanlarında yeni koronavirüs tedbirleri! İşte alınan kararlar
Alman basınında dikkat çeken haber: Bunlar Hafter'in eline nasıl geçti?
Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım!

Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı