Güvercin sevgisi mesafe tanımıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda çalışan Akan, günün belirli saatlerinde 2 yıldır baktığı farklı türdeki 45 güvercini besliyor. Müslüm Akan, “2 yıldır nereye gidersek onları da bebek gibi yanımda götürüyorum” diye konuştu.