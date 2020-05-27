27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:42 | Son Güncelleme:
Güvercin sevgisi mesafe tanımıyor
Ailesinin geçimini sağlamak üzere Şanlıurfa'dan Türkiye'nin dört bir yanına çalışmaya giden mevsimlik tarım işçisi 22 yaşındaki Müslüm Akan, yanında götürdüğü güvercinlere adeta gözü gibi bakıyor.
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda çalışan Akan, günün belirli saatlerinde 2 yıldır baktığı farklı türdeki 45 güvercini besliyor. Müslüm Akan, “2 yıldır nereye gidersek onları da bebek gibi yanımda götürüyorum” diye konuştu.