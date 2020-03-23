'Güvercin' dizisinin seti durmadı, oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu diziden ayrıldı

‘Sen Anlat Karadeniz’den ‘Güvercin’ dizisine transfer olan Nuroğlu, oyuncuların başlattığı ‘setleri durdurun’ kampanyasına kulak asmayan dizinin yapımcısına resti çekti, seti terk etti. ‘Güvercin’de Kenan karakterini canlandıran Nuroğlu’nun bu kararıyla birlikte yapım şirketi dizinini final yapmasına karar verdi.