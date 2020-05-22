Gürbüz çocuk hevesi diyabet nedeni

Prof. Dr. Rüştü Serter, bilimsel araştırma sonuçlarına göre, son 10 yılda diyabetli hasta sayısının Türkiye’de yüzde 7’den yüzde 14’e ulaştığını, yanlış beslenme tercihleri, spor yapmama nedeniyle eskiden 50’li yaşlarda görülen Tip 2 diyabetin artık, 10-12 yaşlarındaki çocuklarda bile ortaya çıktığını söylüyor. Prof. Dr. Rüştü Serter, “Çocukları tıka basa, fast food tarzı yağlı yiyeceklerle, dengesiz ve düzensiz bir şekilde beslenmeye teşvik etmek yerine, içinde et, balık, tavuk, sebze, meyvelerin de bulunduğu, karbonhidrat, proteinlerin dengeli tüketildiği bir beslenme programının izlenmesi önemlidir” dedi.