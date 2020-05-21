Günlük burç yorumları 21 Mayıs Perşembe | Bugün hangi burcu ne bekliyor? İşte 12 burca ait günlük burç yorumları…

21 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Bugün hangi burcu ne bekliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuyu yakından takip edenler gökyüzündeki hareketliliğe göre burcunun başına ne gibi zorluklar geleceğini veya şanslı olunan konuları bilmek istiyorlar. 12 burca ait günlük burç yorumları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Boğa’lar hangi alışkanlıklarından vazgeçmeli?; Aslan’lar için işler ile ilgili beklenmedik sonuçlar söz konusu; Başak burcu olaylara nasıl bir yaklaşım sergilemeli?; Akrep’ler kararsızlıklarına bir son vermeli; Kova’lar enerjisini nasıl kullanmalı? 21 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları tamamı haberimizde…

21 MAYIS PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Gün içerisinde özel hayatınızla ilgili karmaşık ve farklı duygular içinde olacaksınız. Bunun nedeni ise kendinizi ve partnerinizi sorgulamanızdan kaynaklanıyor. Biraz daha rahat ve akılcı olabilirsiniz. İş ortaklarınızla yaşadığınız bir sorun, önümüzdeki günler içinde çözüme doğru yönelecek. İçinizi ferah tutun.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

İçinde bulunduğunuz ilişki sizi strese sokmuş gibi gözüküyor. Bundan kurtulmak için, olumsuz düşüncelerinizden ve eski alışkanlıklarınızdan vazgeçip, kafanızı dinlendirmeye bakmalısınız. İşinizle ilgili kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Bugün uzun zamandır beklediğiniz bir haberin gelmesiyle birlikte iş hayatınızdaki tüm sorunlar yoluna girecek.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Eğer yeni bir romantik ilişkide iseniz, ilişkide olduğunuz yeni kişi ile ilgili bazı hoş olmayan gerçekler duyabilirsiniz. Bu yeni ilişkiniz nerdeyse başlamadan biteceğinden, sosyal çevrenizi genişletmeye bakın. Gün içerisinde çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki fikir çatışmalarını abartmamalı ve anlaşma zemini yaratmaya çabalamalısınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Sevgilinize düşünceli ve sevgi dolu yaklaşımınız, mutlu bir beraberlik sağlayacak. Beklediğiniz ilgiyi siz de sevgilinize veremiyor olabilirsiniz. İş yerinde olaylara ve kişilere karşı tepkilerinizde sakin olmaya çalışmalısınız. Ayrıca elinizdeki bazı projeleri sonuçlandırır sonuçlandırmaz yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Açıkçası olayları abartmakta üstünüze yok. Aslında bu tutumunuzla hem kendinizi hem de sevgilinizi üzmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Bugün işlerinizle ilgili beklenmedik iyi durumlar oluşabilir hatta yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Endişeli tavır takınmadan, sakin ve tutarlı davranmaya çalışın.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Özel hayatınızda devam eden mutlu beraberliğiniz, sizin birçok konuya daha iyi konsantre olmanızı sağlıyor ve bu bakımdan size iyi geliyor. Ancak eski sevgilinize karşı dikkatli olmanızda fayda var. Karşınıza çıkan iş fırsatlarını değerlendirme pek başarılı olduğunuz söylenemez. Olayları sağlam kafayla değerlendirip sezgileriniz yerine mantığınızla hareket etmeye çalışmalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Sevgilinizin üstüne bu aralar çok düşüyorsunuz ve bu yüzden bazen bu ilgiden ve alakadan bunalıyor. Kendi doğrularınızı ona da empoze etmeye çalışmanız ilişkinizi bazı yönlerden çıkmaza sokabilir. Çalışma hayatında etrafınıza yaydığınız güven duygusu, sizi aranılan kişi yapıyor. Gün içerisinde iş yaşamınızda yeni ve parlak gelişmeler gündemde olabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kararsız davranışlar sergilemeniz, sevgilinizin size olan güvenini sarsıyor. Bu yüzden verdiğiniz sözlerin arkasında durmaya çalışın. Mesleğinizle ilgili size uzun vadede başarı getirecek adımları bugün atabilirsiniz. Önemli sorunlarınızın çözümünde ise arkadaşlarınızdan beklenilen destek gelecek.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ailenizin yaşlıları ile güç birliği içindesiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmak adına başlattığınız çalışmaların size kazandıracağı prestij önemli olacak. Bekar Yay’lar için gün içerisinde her an her şey olabilir. Yorgunluk çekmek istemiyorsanız vitamin alın. Bazı problemleri tepkisiz kalıp zamana bırakmak ise sizin yararınıza olacaktır.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Gündelik sorunları duygusal yaşamınızdan uzak tutmayı başarmalısınız. Bugün sabırsız davrandığınız bir konu, sorun haline dönüşüyor. İşlerinizde ise genel anlamda bir duraksama söz konusu. Bugün kendi maddi kaynaklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü bu aralarda ani çıkan harcamalar yüzünden maddi durumunuzda sarsıntılar olabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Aşk hayatınızı ilgilendiren hayallerinizin ve amaçlarınızın hayata geçişi, size adeta mucizevi bir yaşam gücü verecek. Bugün yüksek enerjinizi olumlu kullanmalı ve yapıcı konulara odaklanmalısınız. Yaptığınız işi sonuna kadar götürme kararlılığı ve cesareti içinde olmanız, ekonomik başarınızın da başlıca kaynağı olacaktır.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kendi kendinize kuruntu yaptığınız bir konudan dolayı sevgilinizden gitgide uzaklaşıyorsunuz. Meseleleri yeniden değerlendirmekte fayda var. İşinizle ilgili yeni fikirler üretmeli, çevrenizle her zamankinden daha çok konuşmalı ve tartışmalısınız. İşinizi yeniden yoluna koyduğunuzda ise daha güçlü olacağınız ufku açık işler üzerine yoğunlaşın.