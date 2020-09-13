13 Eylül 2020 Pazar 01:10 | Son Güncelleme:
'Güneş'li günler! Tuba Büyüküstün ve Ali Güneş aşk mı yaşıyor?
Tuba Büyüküstün 2017'de aşk yaşamaya başladığı Umut Evirgen'den temmuz ayında ayrılmıştı.
Umut Evirgen kalbini oyuncu Melisa Şenolsun’a kaptırırken, iddiaya göre Tuba Büyüküstün’ün de aşk kapısını çaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın eski futbolcusu Ali Güneş ile birbirlerini Instagram’dan takibe aldılar. Ali Güneş, Tuba’nın köpeği ile paylaştığı fotoğrafın altına “Yakışıklı korsan” şeklinde yorum yaptı.