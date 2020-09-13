'Güneş'li günler! Tuba Büyüküstün ve Ali Güneş aşk mı yaşıyor?

Umut Evirgen kalbini oyuncu Melisa Şenolsun’a kaptırırken, iddiaya göre Tuba Büyüküstün’ün de aşk kapısını çaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın eski futbolcusu Ali Güneş ile birbirlerini Instagram’dan takibe aldılar. Ali Güneş, Tuba’nın köpeği ile paylaştığı fotoğrafın altına “Yakışıklı korsan” şeklinde yorum yaptı.