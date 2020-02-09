Güne zinde başlamanın sırrı

Psikolog Barış Yılmaz; iyi bir uyku, doğru nefes almak ve problemleri yatak odanızdan uzak tutmakla güne güzel bir başlangıç yapmanızın mümkün olduğunu söylüyor. Yılmaz, “Uykusuzluğun ardından devam eden süreç yerini psiko-somatik ağrılara bırakır. Örneğin yas sürecinde olan biri, önce geceleri uyuyamamaktan şikayet eder. Devamında kas ve beden ağrılarının başladığını söyler” diyor. Yılmaz, stres anında ya da yoğun olarak kaygı yaşadığımız durumlarda ilk yapılması gereken şeyin doğru yerde, doğru nefes alarak bu durumu kontrol altına almak olduğunun altını çiziyor. Bu sayede her şey otokontrolümüz dahilinde olacağını ifade eden Yılmaz, şunları söylüyor: “Doğru nefes almak panik atakta da dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çünkü o an karbondioksit miktarı artarken oksijen miktarı azalır. Bu da beynimize oksijen gitmemesine neden olarak boğulmamıza neden olabilir.”